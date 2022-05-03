 وزير الخارجية النمساوي يدعو لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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وزير الخارجية النمساوي يدعو لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:47 م

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرج، إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تدفع لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز إنه يتعين على الكتلة الأوروبية دراسة منح دول مثل أوكرانيا ومولدوفا إمكانية الانضمام السريع" لأجزاء من السوق المشتركة" ومؤسسات أوروبية معينة كعملية انتقالية نحو العضوية الكاملة.

وهذا سوف يشمل أيضا المشاركة في كيانات صنع القرار الرسمية.

وقال في الحوار الذي نُشر اليوم الثلاثاء "توسيع الاتحاد الأوروبي ليس توجها قانونيا وبيروقراطيا ولكن أداة جيو استراتيجية".

وأضاف أنه يجب النظر إلى دول مثل ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا بصورة مساوية لأوكرانيا عندما يتعلق الأمر بطموحات الانضمام للاتحاد، مؤكدا: "علينا أن نضمهم جميعا في أوروبا، وفي الغرب".

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