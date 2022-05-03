جونسون يؤكد أن بريطانيا ستقدم دعما لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بريطانيا ستقدم دعما لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلال خطابه للبرلمان الأوكراني

وكرر جونسون كلمات رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل في خطاب عبر تقنية الفيديو للبرلمان الأوكراني، واصفا المقاومة الأوكرانية ضد غزو فلادمير بوتين بأنها "أحلك ساعة".

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن جونسون وقف للسلام الوطني الأوكراني قبل خطابه، وقدمه رئيس البرلمان الأوكراني.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد جونسون، ووصف بريطانيا وأوكرانيا "بالأشقاء والشقيقات".

وقال جونسون: "أستطيع أن أعلن اليوم من الحكومة البريطانية حزمة دعم جديدة تقدر قيمتها بـ 300 مليون جنيه إسترليني، تشمل أجهزة رادار لتحديد موقع المدفعية التي تقصف مدنكم وطائرات درون لإمداد قواتكم والآلاف من أجهزة الرؤية الليلية".