الصحة الجزائرية: لم نسجل أي إصابة أو وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند ٢٦٥ ألفا و٧٨٢ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٥٨ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.