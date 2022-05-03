الرئيس الموريتاني يبحث التعاون الثنائي مع ولي عهد أبوظبي

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بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - بأن الرئيس الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة.

وأضافت البيان أن ولي عهد أبوظبي، هنأ الرئيس الموريتاني خلال الاتصال بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له التوفيق وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم الرئيس الغزواني الشكر إلى ولي عهد أبوظبي، وهنأه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له التوفيق وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .



