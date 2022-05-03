السفير الأوكراني لدى ألمانيا ينتقد شولتس لاستبعاده زيارة أوكرانيا

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د ب أ

انتقد السفير الأوكراني لدى برلين أندري ميلنيك المستشار الألماني أولاف شولتس لاستبعاده زيارة كييف في الوقت الحالي.

وتعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونائبان في البوندستاج زيارة كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا مع استمرار الهجمات الروسية.

لكن شولتس قال لمحطة "زد دي إف" مساء الاثنين إن مسألة رفض كييف لزيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لاتزال تقف في طريق قيامه بالرحلة.

وقال السفير: "يتعلق الأمر بحرب الإبادة الأكثر وحشية منذ الهجوم النازي على أوكرانيا، إنها ليست روضة أطفال".

وكان شتاينماير يعتزم الذهاب إلى كييف مع رؤساء دول بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا في منتصف نيسان/أبريل، لكن كييف رفضت الزيارة.

وقال شولتس إنه من غير المقبول أن يتم إبلاغ دولة تقدم الكثير من المساعدات العسكرية والكثير من المساعدات المالية وما يتم الاحتياج إليه عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، بأن يحجم رئيس دولتها عن الزيارة.

وذكر ميلنيك أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون سعيدا باستقبال المستشار الألماني في كييف.

لكنه أضاف أن "ما تتطلع إليه أوكرانيا أكثر بكثير من أي زيارات رمزية هو أن ينفذ الائتلاف الألماني الحاكم طلب البوندستاج بتسليم الأسلحة الثقيلة بسرعة وأن يفي بالوعود التي قطعت حتى الآن".

وانتقد ميلنيك عدم الحصول بعد على ذخيرة لدبابات جيبارد المضادة للطائرات التي وعدت ألمانيا بتسليمها.

والدبابات هي أول أسلحة ثقيلة يتم تسليمها مباشرة من ألمانيا إلى أوكرانيا في الصراع الحالي.