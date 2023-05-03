قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين، في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

من ناحيته، قال مسئول في الرئاسة الأوكرانية، إن كييف ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكرملين، متهما موسكو بخلق ذريعة لشن هجوم واسع على أوكرانيا.

وأضاف أن "روسيا قد تكون بصدد الإعداد لهجوم واسع على أوكرانيا بسبب مزاعم هجوم الكرملين"، متابعا: هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".

• الصحف الروسية تتداول فيديو للهجوم

قالت صحيفة "فونتانكا" الروسية، التي تصدر إلكترونيا من سانت بطرسبرج، إن" الخدمة الصحفية لرئيس روسيا" قالت إن أوكرانيا حاولت ليلا ضرب الكرملين بمساعدة طائرات بدون طيار. ووصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي مخطط" و "محاولة اغتيال رئيس روسيا".

وأضافت الصحيفة أن تقارير تليفزيونية أشارت إلى مرور -في يوم 3 مايو عند الساعة 4:52 مساءً بتوقيت روسيا- طائرتين بدون طيار فوق الكرملين، وانفجرت أول طائرة بدون طيار فوق مجلس الشيوخ عند الساعة 02:27 بتوقيت روسيا، وسقط حطام الطائرة الثانية بدون طيار عند الساعة 02:43.

وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن نواب المجلس سيطالبون باستخدام أسلحة يمكنها وقف وتدمير نظام كييف.

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي، فهذا يهدد أمن روسيا وأوروبا والعالم بأسره".

ونشرت قناة (TVC RU) الروسية مقطع فيديو للهجوم، الذي أسفر عن اندلاع حريق في قبة قصر الكرملين (مجلس الشيوخ).