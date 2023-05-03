حسام بدراوي: علينا الفخر بالقوات المسلحة لكن لا يجب وضعها سياسيا أمام تحدي التنمية

قال حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، إنه يجب الفخر بالقوات المسلحة، لكنه لا يجب وضعها سياسيا أمام تحدي التنمية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أنه يجب المحافظة على دور القوات المسلحة في حماية الاستقرار، وإيجاد صيغة جديدة لا تهدر قواعد الدولة الحديثة.

وذكر أن نظام الحكم الرئاسي هو الأمثل لمصر وهو الواقع السياسي منذ عام 1952، موضحا أن هذا النظام يؤدي أحيانا إلى استبداد بالسلطة حال لا يكون محددا المدة، وذلك بـ12 سنة وفق للدستور ولا يجب تعديل ذلك.

وأوضح أن النظام البرلماني الأوروبي لا يناسب الدول الفقيرة، مع تمثيل برلماني يضمن اختيار النواب بحرية، لكنه لا يضمن الإتيان بعناصر كفاءة.

وقال إن التعديل الدستوري بوجود غرفة أعلى للبرلمان أمر حيوي لكن لا يجب أن يتم بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات الأخيرة التي شهدت استخدام نظام القوائم المطلقة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.