رئيس المصريين الأحرار: الحوار الوطني أحد معالم الجمهورية الجديدة

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني يعبر عن أحد معالم الجمهورية الجديدة للتحاور بين أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أنه مع انطلاق مسار الحوار الذي يمثل امتيازا غير مسبوق، يتعين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا وتبنى مبدأ الحوار ليكون متسعاً لكل آراء وأفكار الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنّ الحوار الوطني هو اللبنة الأولى للمشاركة الوطنية في وضع أوليات العمل الوطني للوصول إلى الجمهورية الجديدة، وهو مؤشر لأهم دعائم المستقبل.

وذكر أنه على عاتق الجميع ما سيُخرج الحوار من معطيات، مؤكدا ضرورة وضع مصلحة مصر أولا وسط تجرد من المصالح الشخصية والحزبية.

وشدد على ضرورة تضمين المخرجات رؤى جديدة ومبتكرة قياسا بإمكانيات مصر حاليا وأن تتسم جلسات الحوار بالشفافية وليست ساحة مبارزة.

ورأى أن المحور الاقتصادي أساسي باعتباره هو العنصر الأهم في الوقت الحالي، داعيا أن يتم عقد اجتماعين أسبوعيا وليس اجتماعا واحد للخروج بتوصيات ناجزة وفعالة لا سيما في مجالات السياحة والاستثمار.

ونوه بأن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة مستجدات الحوار الوطني وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي عالميا لإيصال رسالة للعالم أجمع بما تشهده مصر من زخم في هذا الصدد.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.