أمين التعاون الخليجي يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في الخرطوم، والنهب والتخريب الذي طال المبنى.

وشدد البديوي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية، داعيا جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.

وأكد أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان، مناشداً كافة الأطراف للعودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والعيش الكريم.

وأشاد بالدور الكبير، الإنساني والدبلوماسي، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في السودان، مؤكداً وقوف كافة دول المجلس في إدانة هذا العمل الإرهابي.