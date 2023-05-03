موسيماني يقود أهلي جدة للعودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين

عاد فريق أهلي جدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على هجر مساء اليوم الأربعاء.

وحقق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على نظيره هجر بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

افتتح أهداف المباراة فريق الأهلي عن طريق لاعبه حسن هاشم في الدقيقة 44، قبل أن يدرك جون ماكوسو هدف التعادل لفريق هجر في الدقيقة 56.

وأضاف المهاجم الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف على هجر.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الأهلي رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، ليضمن تأهله إلى دوري المحترفين في الموسم القادم، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر.