 موسيماني يقود أهلي جدة للعودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مايو 2023 10:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

موسيماني يقود أهلي جدة للعودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:22 م

عاد فريق أهلي جدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على هجر مساء اليوم الأربعاء.

وحقق أهلي جدة فوزًا  ثمينًا على نظيره هجر بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

افتتح أهداف المباراة فريق الأهلي عن طريق لاعبه حسن هاشم في الدقيقة 44، قبل أن يدرك جون ماكوسو هدف التعادل لفريق هجر في الدقيقة 56.

وأضاف المهاجم الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف على هجر.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الأهلي رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، ليضمن تأهله إلى دوري المحترفين في الموسم القادم، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك