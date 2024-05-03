اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة 

فاز الصحفيون الفلسطينيون الذين يغطون الحرب في غزة بجائزة حرية الصحافة، وفقا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونكسو".

وتم منح الصحفيين جائزة اليونسكو/جييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024 ليل الخميس في تشيلي.

وقال موريسيو ويبل رئيس هيئة التحكيم " في هذه الأوقات من الظلامية واليأس، نتمنى إرسال رسالة قوية من التضامن والإعتراف إلى الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في ظل هذه الظروف المأساوية".

وتابع " إننا كبشر ندين لهم بالشيء الكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العام لليونسكو إن الجائزة هي إشادة بشجاعة الفلسطينيين في الظروف الصعبة والخطيرة".

وأضافت أنه "مرة أخرى هذا العام، فإن الجائزة تذكرنا بأهمية التحرك الجماعي لضمان أن الصحفيين حول العالم يمكنهم الاستمرار في القيام بعملهم الجوهري للإعلام والتحقيق".

ووفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها فإن ما لا يقل عن 97 صحفيا وعامل في مجال الإعلام من بين أكثر من 35 ألف شخص قتلوا منذ إندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في غزة والضفة الغربية و1200 إسرائيلي.