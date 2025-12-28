«رايت تو دريم» تفوز بجائزة أفضل أكاديمية في العالم

حصلت أكاديمية "رايت تو دريم" المصرية على جائزة أفضل أكاديمية في العالم لعام 2025، خلال حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في العالم.

واستلم الجائزة محمد منصور، صاحب الأكاديمية، والتي تمتلك العديد من الأندية حول العالم منها نادي مسار في مصر.

وشهدت قوائم جلوب سوكر النهائية للأفضل في العالم، استبعاد محمد صلاح من جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم، كما تم استبعاد نادي بيراميدز من جائزة أفضل ناد.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب كلًا من: عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي نجم ريال مدريد، رافينيا نجم برشلونة، فيتينيا متوسط ميدان باريس سان جيرمان ولامين يامال نجم برشلونة.

فيما ضمت القائمة النهائية لأفضل مهاجم كلًا من: عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي نجم ريال مدريد، رافينيا لاعب برشلونة، وخفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان، لامين يامال نجم برشلونة.