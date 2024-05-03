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كشف فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم أسباب عدم خوض نهائي دورى أبطال أفريقيا 2022 بين الاهلى والوداد على ملعب محايد حيث أنه تم تقديم لاستضافة المباراة النهائية مع دولة السنغال ورفض الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديم طلب لاستضافة اللقاء لذلك تم التصويت للمغرب.

وأوضح فوزى لقجع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة أون تايم سبورت أف أم مع الإعلامى محمد الليثى " كيف اتحدث مع مسئولي نادى الوداد المغربى والجماهير في التراجع عن أستضافة المباراة النهائية وهذة ليست مسئولتى في ظل تواجدى رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم ".

وتابع فوزى لقجع " علاقتى بمحمود الخطيب رئيس النادى الاهلى قوية للغاية ودعمت الفريق الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للإندية النسخة التي أقيمت في المغرب ".

وأشار فوزى لقجع " قمت بترشيح محمود الخطيب لرئاسة جمعية الأندية الأفريقية بسبب قيادتة وشعبيته القوية داخل قارة أفريقيا ".

وأختتم فوزى لقجع حديثة قائلا " فريق الاهلى المصرى جعل منافسة قوية بين الأندية والمنافسة على حصد البطولات الافريقية ".