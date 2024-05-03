 العشري يعلن تشكيل الاتحاد أمام البلدية - بوابة الشروق
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العشري يعلن تشكيل الاتحاد أمام البلدية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 6:51 م

أعلن طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بلدية المحلة مع الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ويبدأ فريق الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من: المهدي سليمان، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحشن، عبدالغني محمد، أحمد عادل "ميسي"، بنجامين باوتينج، مابولولو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود شبانة، سيف تقا، شريف رضا، ناصر ناصر، هاني الطامي، عمرو صالح، أحمد عيد، بيكالي أوبامي.


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