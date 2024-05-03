رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمع المباراة بين ليفربول وتوتنهام، مساء الأحد، الموافق 5-5-2024، لحساب الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد».

ساهم محمد صلاح في 9 أهداف خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، قبل مواجهة الأحد، بواقع (8 أهداف، وتمريرة حاسمة).

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفًا في المباراة المقبلة، سيكون هذا الهدف هو التاسع للنجم المصري في شباك توتنهام، ما يجعله يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بقميص الريدز.

وسيتجاوز محمد صلاح، حال تسجيله هدفًا في المباراة المقبلة أمام توتنهام، الرقم القياسي للريدز البالغ 8 أهداف، والذي يحمله أيضًا روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس، برصيد 60 نقطة.