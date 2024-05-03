السكرتير المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين مايو 2024، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

وخلال الجولة اطمأن السكرتير العام المساعد، على مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورا.

ونوه بتكليف مسئولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع والقيامة المجيد وشم النسيم، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.