 السكرتير المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 4:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السكرتير المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة

حازم الخولي:
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 3:57 م

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين مايو 2024، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

وخلال الجولة اطمأن السكرتير العام المساعد، على مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورا.

ونوه بتكليف مسئولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع والقيامة المجيد وشم النسيم، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك