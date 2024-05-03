دايملر للشاحنات تحذر من صعوبة ظروف السوق في أوروبا

حذرت شركة "دايملر تراك" القابضة الألمانية للشاحنات من البيئة الصعبة بشكل متزايد في الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أكدت فيه أكبر شركة مركبات تجارية في العالم أنها مازالت تتوقع تحقيق أهدافها خلال العام الجاري.

ومع عودة سوق الشاحنات إلى طبيعته بعد فترة تراكم طلبيات الشراء، أعلنت الشركة الألمانية اليوم الجمعة تحقيق أرباح قوية، رغم تراجع حجم الطلبيات. وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول، قبل احتساب الفوائد والضرائب، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 21ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة مارتين داوم ، قوله: "رغم أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا المالية بالنسبة لكامل العام، فإن الرياح العكسية في أوروبا تتزايد"، مضيفا أن الشركة "واثقة من تحقيق أهدافها خلال عام 2024".

وحذرت شركات صناعة الشاحنات من أن مبيعاتها سوف تتراجع من المعدلات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا العام. ومن أجل مواجهة مشكلة تراجع حجم الطلبيات، أعلنت شركة فولفو، التي تنافس دايملر، في كانون الثاني/يناير الماضي أنها سوف تخفض تدريجيا معدلات انتاجها.

وبالنسبة للعام بأكمله ، تتوقع دايملر زيادة أرباحها بنسبة طفيفة بفضل تراجع تكاليف الخامات وارتفاع أسعار الشاحنات.