عبرت حركة حماس، عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت: «ندين في حركة حماس العدوان الصهيوني الغاشم والمتواصل على الأراضي السورية واللبنانية، في تحدٍّ سافرٍ لكلّ القرارات الدولية، وانتهاكٍ صارخٍ لسيادة الدولتين».

وأكدت الحركة، عن تضامنها الكامل مع سوريا ولبنان، داعية الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال، وحكومة نتنياهو، والعمل معًا لوقف العدوان على قطاع غزّة وسوريا ولبنان، وإفشال مشاريع التهجير والتوطين.

وجدّدت حماس، دعمها لوحدة الأراضي السورية، وحرصها على أمن واستقرار سوريا ولبنان وكافة الدول العربية التي يحاول الاحتلال العبث بأمنها وسيادتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف الليلة الماضية بـ12 طائرة حربية عشرات الأهداف في سوريا، شملت مدافع مضادة للطائرة ومنصة إطلاق صواريخ أرض- جو، وذلك في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وأفاد في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، بأنه هاجم الليلة الماضية بـ 12 طائرة مقاتلة عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا.

كما أن جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله، ويواصل شن غارات على مناطق جنوب لبنان.