كشفت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تشرفت بزيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بما يقرب من ست مرات خلال الفترة الماضية.

وقالت في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» إن السيدة انتصار السيسي دائما ما تؤكد في زياراتها على رعايتها لأنشطة الجمعية وتثمينها لجهود المتطوعين.

وأشارت إلى افتتاح غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تدار بالكامل بقوة المتطوعين وتختص برصد الأزمات المختلفة والاستجابة لها؛ بتشريف السيدة انتصار السيسي.

وأوضحت أن الهلال الأحمر يتشرف بزياراتها المختلفة ورعايتها للمبادرات التي تخرج منه، مستشهدة بمبادرة «بإيدك تنقذي حياة»، التي تهدف لتدريب السيدات على الإسعافات الأولية والتصرف السليم في حالات الطوارئ.

ولفتت إلى انطلاق المبادرة برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، التي شرفت الجمعية أيضا بزيارة لاحقة للتعرف على إنجازات المبادرة ولقاء المستفيدات منها، وفي مقدمتهن الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي والاستماع إلى الشهادات حول أثر المبادرة في خدمة المجتمع وإنقاذ الأرواح، سواء من الأقارب أو غيرهم.