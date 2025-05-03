مياه دمياط: الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بقرية الوسطاني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الانتهاء من أعمال سحب مياه الأمطار المتراكمة بقرية الوسطاني.

وأكدت الشركة، في بيان مساء اليوم، أن فرق الصرف الصحي تحركت فور بدء تساقط الأمطار، ودفعت بـ10 سيارات شفط وسيارة سيول للتعامل مع التجمعات المائية في الشوارع الرئيسية، مع استمرار العمل لرفع المياه من الشوارع الجانبية والفرعية.

وخلال جولة تفقدية أجرتها الفرق الميدانية صباح اليوم السبت، جرى تأكيد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، وانتظام فرق التشغيل والصيانة والأزمات والطوارئ بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وذكر البيان أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة للطوارئ بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظة والجهات المعنية، لضمان التدخل السريع ورفع المياه أولًا بأول من الشوارع والمناطق الحيوية، بما يحافظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.