ظهور دولفين على شاطئ بالغردقة يجذب أنظار مدربي الغوص وقائدي مراكب السفاري

شهدت سواحل مدينة الغردقة، اليوم، ظهور أحد الدلافين كبيرة الحجم، في مشهد نادر جذب أنظار العاملين في الأنشطة البحرية والسياحية.

وقال عدد من مدربي الغوص وقائدي مراكب السفاري، إنهم رصدوا الدولفين أثناء تحركه من الجنوب إلى الشمال، قرب الشعاب المرجانية، حيث بدى في حالة نشاط واضح، ما يعكس سلامة النظام البيئي البحري في المنطقة.

وأكد رئيس إحدى المراكب السياحية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دلافين بهذا الحجم في مياه الغردقة، مشيرًا إلى أنها شوهدت في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على غنى الحياة البحرية واستقرار التوازن البيئي.

ويُعد ظهور هذا النوع من الدلافين من الأحداث المهمة التي تعزز مكانة الغردقة كوجهة سياحية مفضلة لعشاق الغوص والحياة البحرية، خاصة مع تكرار مثل هذه المشاهد النادرة.

وطالب عدد من العاملين في قطاع السياحة بضرورة توثيق مثل هذه الظواهر والترويج لها؛ لما لها من أثر إيجابي في تنشيط السياحة البيئية، ورفع وعي الزائرين بأهمية الحفاظ على الكائنات البحرية.