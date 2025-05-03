• ضُبِطَ أثناء زيارة نجله المحتجز بقسم الشرطة

أخلت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم السبت، سبيل "ع.ش" كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مثوله أمام النيابة في 4 قضايا.

وجاء في التحقيقات أن البلاغات التي قدمتها نائبة رئيس أحد الأندية الرياضية في الإسكندرية، ضد المتهم، تتعلق باتهامات بالسب والقذف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين في الإسكندرية، ألقوا القبض عليه على المتهم على خلفية صدور قرار بضبطه في إحدى القضايا، وتم ترحيلة إلى قسم شرطة سيدي جابر.

وتلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد إلقاء القبض على شخص أثناء زيارة نجله المحتجز على ذمة قضية.

وجاء بمحضر الضبط، أنه وأثناء الكشف على المقبوض عليه جنائيًا أثناء زيارة نجله، تبين أنه مطلوب على ذمة قضية "سب وقذف" وقضايا أخرى، محرر بها محضر في قسم شرطة سيدي جابر.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.