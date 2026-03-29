مندوب فلسطين في الجامعة العربية يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية

أطلع مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماع اليوم بمقر الأمانة العامة، على التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وخرقا لاتفاق وقف العدوان.

وقال العكلوك خلال كلمته إن هذا التصعيد يعكس نهجا عدوانيا يقوم على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية، محذرا من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

كما أكد أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة سيبقي جميع حروب المنطقة بلا جدوى.

وشدد السفير العكلوك على خطورة إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الثلاثين على التوالي بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حيث يُعد هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر سابقة خطيرة إذ لم يشهد المسجد الأقصى منذ عام 1967 إغلاقا شاملا خاصة خلال شهر رمضان المبارك وحرمانا كاملا من الشعائر الدينية بهذه الصورة.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية أن هذا المنع يتزامن أيضا مع استمرار عزل البلدة القديمة في القدس عن محيطها عبر الحواجز العسكرية وانتشار قوات الاحتلال في أحيائها ومنع المقدسيين من الدخول إليها بإستثناء سكانها وتصاعد التوترات الإقليمية إلى جانب تحذيرات من تنامي دعوات جماعات إستيطانية لفرض تغييرات في واقع المسجد الأقصى.



