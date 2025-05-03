فابريجاس يقود كومو لإنجاز غير مسبوق

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قاد الإسباني سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، فريقه لفوز ثمين على حساب بارما، بنتيجة 1-0، لحساب منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وحقق كومو فوزه الخامس على التوالي ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويتقدم للمركز العاشر بسلم الترتيب.

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن كومو فاز في 5 مباريات متتالية بالكالتشيو لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي بالبطولة.

جدير بالذكر أن كومو بقيادة فابريجاس صعد هذا الموسم للكالتشيو، بينما خاض 35 مباراة هذا الموسم، حقق 12 انتصار و9 تعادلات مقابل 14 خسارة.

ورغم وضعه في جدول الترتيب وتراجعه للمراكز الأدنى، إلا أن كومو كان خصما صعب المنال على كبار إيطاليا هذا الموسم، لكنه افتقد للخبرة في حسم وخطف المباريات.