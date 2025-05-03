إقالة جيسوس تكلف الهلال 2 مليون يورو

كشف تقرير صحفي سعودي عن تحمل الهلال السعودي قرابة 2 مليون يورو تكلفة إقالة البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الزعيم.

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، لن يحصل البرتغالي جورجي جيسوس على أي مكافأة مالية إذا احتفظ «الأزرق» بلقب دوري روشن السعودي، لكن ناديه سيمنحه مليون و832 ألف يورو، مقابل الشهرين المتبقيين من مدته التعاقدية، بسبب إنهاء العقد رسميًا.

أضافت الرياضية أن جيسوس، الذي قرر النادي أخيرًا إقالته بسبب تراجع النتائج محليًا وقاريًا، يتقاضى راتبا شهريًا قدره 916.6 ألف يورو، وما لم يتنازل عن الشهرين المتبقيين من العقد، الذي بدأ الصيف الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل، سيُكلِّف خزانةَ الهلال مستحقاتٍ قيمتها 1.83 مليون يورو.

يشار إلى أن راتب جيسوس السنوي يصل إلى 15 مليون يورو، تسلم أربعةً منها بالفعل في صورة دفعتين مقدمتين الصيف الماضي، فيما يتوزع الباقي على أشهر العقد، بواقع 916.6 ألف يورو شهريًا.

وكان الهلال قد أعلن، اليوم السبت، إقالة جيسوس من منصبه على خلفية سوء النتائج، والخروج الآسيوي.