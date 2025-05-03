 يسرا تنعى المنتج وليد مصطفى: كان صديقا مخلصا وصاحب خلق طيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يسرا تنعى المنتج وليد مصطفى: كان صديقا مخلصا وصاحب خلق طيب

إسراء زكريا
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 3:31 م

نعت الفنانة يسرا، المنتج وليد مصطفى، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعت المنتج الراحل وليد مصطفى بزوجته الفنانة كارول سماحة، معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة الصديق المخلص ذي الخلق الطيب الجدع والنضيف رجل الأعمال وليد مصطفى زوج الصديقة الفنانة كارول سماحة".

وتابعت: "ربنا يصبر قلبك، ويصبر قلب بناته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، خالص عزائي لأمينة وليد مصطفى، وتالا وليد مصطفى".

ومن المقرر أن تستقبل أسرة المنتج الراحل وليد مصطفى عزاءه، يوم الاثنين المقبل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

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