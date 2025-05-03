أطباء بلا حدود تعلن تعرّض مستشفى تديره في جنوب السودان للقصف

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، تعرض مستشفى تديره في جنوب السودان للقصف في وقت مبكر السبت، مع مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء الغارات الجوية في المنطقة.

وقالت المنظمة في بيان: "عند الساعة 4,00 هذا الصباح، تعرّض مستشفى أطباء بلا حدود في أولد فانغاك في جنوب السودان، للقصف"، وفق وكالة فرانس برس.

ودمّر القصف صيدلية المستشفى وجميع مستلزماته الطبية، كما أصيب أحد المرضى وأحد الموظفين.

وأضافت المنظمة أن طائرة مسيّرة قصفت سوق البلدة حوالى الساعة السابعة صباحا، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان مامان مصطفى: «في الساعة الثامنة صباحا، استقبلنا قرابة 20 جريحا في مستشفانا في أولد فانجاك، أربعة منهم في حال حرجة».

وتدهور الوضع في جنوب السودان في الأشهر الأخيرة، على خلفية مواجهات بين قوات الرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه الأول رياك مشار الذي اعتُقل في مارس.

وأثار ذلك مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية التي انتهت في العام 2018، بعدما أودت بحياة حوالى 400 ألف شخص.

ويأتي استهداف المستشفى التابع لأطباء بلا حدود، غداة إصدار قائد الجيش بول ماجوك نانغ تهديدات بشن هجمات في مقاطعتي فانغاك ولير ردا على خطف عدد من القوارب والزوارق.