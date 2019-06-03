ننشر برنامج الفعاليات الفنية بدار الأوبرا عقب إجازة عيد الفطر

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برنامج الفعاليات الفنية التي تطلقها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عقب إجازة عيد الفطر، والتي تأتي مواكبة لاستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض الفنية التي تقام في 8 مساء على المسرح المكشوف خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الجاري، بالإضافة إلى إقامة حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء وهم على التوالي: (فريق مسار إجباري، وعلي الحجار، وتامر عاشور، وفرقة وسط البلد، وفرقة تكسير شرقي، والموسيقار هشام خرما، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، ونسمة محجوب).

وأكد رئيس الأوبرا أنه تم إعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفي الذي يتواصل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويشمل العديد من المفاجآت الفنية، كما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والتي تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.

