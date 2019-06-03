ترامب ينتقد عمدة لندن قبل لحظات من هبوط الطائرة الرئاسية في بريطانيا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة صباح اليوم الإثنين في زيارة تثير جدلا واسعا، وتستمر ثلاثة أيام. وقبل هبوط طائرته الرئاسية بلحظات، انتقد ترامب عمدة لندن صادق خان، الذي سبق أن انتقد الرئيس الأمريكي في الماضي.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية "أير فورس وان" في مطار ستانستد شمال شرقي لندن، في تمام التاسعة بحسب التوقيت الصيفي البريطاني.

ويلتقي ترامب في زيارته أعضاء من العائلة الملكية، ومن المتوقع أن يناقش قضايا التغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقبل هبوط الطائرة الرئاسية، غرد ترامب على تويتر قائلا إن مستر خان -الذي قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة "لن تبسط السجادة الحمراء" لترامب- كان "فاشلا متحجر المشاعر"، لكن الرئيس أضاف أنه لا يزال يتطلع إلى زيارته.

وتنطلق مظاهرات مخطط لها أثناء الزيارة في أنحاء المملكة المتحدة، بينها لندن ومانشستر وبلفاست وبرمنغهام.

ورغم حديث ترامب عن إعجابه بالسيدة ماي، فمن المتوقع أن تظهر اختلافات في الرأي أثناء محادثاتهما التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء.

وستثير رئيسة الوزراء قضية تغير المناخ، بعد تصريح متحدث باسم الحكومة مرة أخرى اليوم الإثنين أن المملكة المتحدة "أُحبطت جراء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس في 2017".

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان قضية هواوي، والتي وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء لدواع أمنية، بينما قد تسمح المملكة المتحدة للشركة الصينية بتزويد شبكتها الخاصة بالجيل الخامس من الإنترنت بمكونات "غير أساسية".

وقبل الزيارة، قال الرئيس ترامب لصحيفة الصن إنه يدعم بوريس جونسون من حزب المحافظين في سباقه لقيادة الحزب، ومن ثم في أن يكون رئيس الوزراء البريطاني القادم.

كما قال ترامب لصحيفة الصنداي تايمز إن زعيم حزب "بريكست" نايجل فاراج - المعارض اللدود لتيريزا ماي- ينبغي أن يشارك في مفاوضات الحكومة بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وسيقوم ترامب، الإثنين، بجولة في كنيسة وستمنستر، كما سيلتقي الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في حفل شاي في المقر الملكي بلندن، كلارنس هاوس.

وفي المساء، تقيم الملكة مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام للرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وسيكون برفقة الملكة كل من دوق ودوقة كامبريدج. ولن تحضر اللقاء دوقة ساسكس، ميغان ماركل، والتي وضعت مؤخرا وليدها آركي، قبل أقل من شهر.

وتعرف ميغان - التي كانت ممثلة أمريكية سابقة قبل زواجها من الأمير هاري - بانتقادها الشديد لترامب.

وقد أنكر ترامب يوم الأحد نعته الدوقة ميغان بـ "البغيضة،" رغم انتشار تسجيل لاستخدامه تلك الكلمة. وقال ترامب إن مواقع الأخبار المزيفة هي التي تنقل مثل هذا الكلام.

جدول الزيارة

وفي قصر باكنغهام، من المتوقع أن يتحدث كل من الرئيس والملكة إلى ضيوف، بينهم أمريكيون بارزون يعيشون في بريطانيا.

وسيقيم الرئيس ترامب في مقر إقامة السفير الأمريكي وينفيلد هاوس، في حديقة ريغنت بارك في لندن.

ووصلت ابنة ترامب، إيفانكا، إلى المملكة المتحدة قبل أبيها. وشاركت إيفانكا، أمس الأحد، صورة من أمام متحف فيكتوريا آند ألبرت غربي لندن، حيث زارت معرض كريستيان ديور الذي يحمل اسم مصمم الأزياء الشهير.

وفي صباح الثلاثاء، يحضر الرئيس ترامب ورئيسة الوزراء تيريزا ماي إفطار عمل في قصر القديس جيمس.

بعد ذلك يتوجه ترامب لزيارة داوننغ ستريت لإجراء مزيد من المحادثات مع ماي، بعد مؤتمر صحفي مشترك.

وينظم محتجون "مظاهرة وطنية" تبدأ في ميدان الطرف الأغر في الحادية عشرة (غرينتش) غدا الثلاثاء.

وأعلن كل من ائتلاف "ستوب ترامب" و جماعات "ستاند اب تو ترامب" عن حضورهما المظاهرات.

وقالت شرطة لندن إنها استعدت بـ "فريق قيادي متمرس" للتعامل مع الزيارة.

وتكلفت عملية تأمين زيارة الرئيس ترامب العام الماضي نحو 18 مليون جنيه استرليني.

ويوم الأربعاء، يزور ترامب بورتسموث للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عاما على يوم النصر.