محافظ البحيرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها:
"يسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أهالى محافظة البحيرة خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية و الإسلامية بالخير و اليمن والبركات".
وتابع: "وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة و أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر و للوطن قائدًا مخلصًا صادقًا لقيادة مسيرة الديموقراطية وسلمت مصر بكم و الله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم".
كما أرسل اللواء هشام آمنة، برقيات تهنئة للمهندس مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة للوزراء و المحافظين وكبار شخصيات الدولة.