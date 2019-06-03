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محافظ البحيرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب - خميس البرعى :
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:53 م

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها:

"يسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أهالى محافظة البحيرة خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية و الإسلامية بالخير و اليمن والبركات".

وتابع: "وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة و أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر و للوطن قائدًا مخلصًا صادقًا لقيادة مسيرة الديموقراطية وسلمت مصر بكم و الله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم".

كما أرسل اللواء هشام آمنة، برقيات تهنئة للمهندس مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة للوزراء و المحافظين وكبار شخصيات الدولة.


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