محافظ البحيرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

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أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها:

"يسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أهالى محافظة البحيرة خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية و الإسلامية بالخير و اليمن والبركات".

وتابع: "وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة و أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر و للوطن قائدًا مخلصًا صادقًا لقيادة مسيرة الديموقراطية وسلمت مصر بكم و الله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم".

كما أرسل اللواء هشام آمنة، برقيات تهنئة للمهندس مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة للوزراء و المحافظين وكبار شخصيات الدولة.