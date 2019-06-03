محققون: رئيس مركز ومدينة كاسل الألمانية قتل رميا بالرصاص

قال محققون في ألمانيا إن رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل بولاية هيسن قتل برصاصة في رأسه، وإن هذه الرصاصة أطلقت عليه من مسافة قريبة من سلاح قصير المدى.

وحسب المكتب الجنائي والادعاء العام بمدينة كاسل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين فإنه لا يوجد ما يدل على أن القتيل قد انتحر. وأكد المحققون أنهم يعتقدون بحدوث جريمة قتل. وبدأ المحققون تحقيقاتهم ضد مجهول.

وتجري التحقيقات في عدة اتجاهات، "وليس لدينا حتى الآن خيوط تدل على جناة، ولا نعرف شيئا عن الدافع وراء الجريمة"، حسبما أكدت رئيسة المكتب الجنائي بالولاية، زابينه توراو.

وفقا للادعاء العام فقد عثر على السياسي مقتولا في منزله بمدينة كاسل برصاصة في رأسه، ليلة السبت/الأحد. وفشلت جميع محاولات إنعاشه، ثم تأكد موته في نحو الثانية والنصف صباح يوم الأحد.