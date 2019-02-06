الرئيس الأفغاني يأمر بإجراء تحقيق بشأن مقتل رجل دين مشهور

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأربعاء أن فريق نخبة سوف يقود التحقيقات بشأن التفجير الذي أودى بحياة رجل دين مشهور في كابول، مما أثار غضبا بين الأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى غني رجل الدين محمد اياز نيازي، خلال زيارته للمستشفى الذي توفى فيها رجل الدين بعد ساعات من إصابته، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئيس. ووصف غني الهجوم بالجريمة ضد الانسانية.

وكان نيازي أحد الشخصين اللذين قتلا عقب انفجار قنبلة خارج مسجد في كابول في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأصيب شخصان أخران في الهجوم، الذي وقع في منطقة دبلوماسية تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ونشر عدد من الساسة والمسؤولين الحكوميين صور نيازي على مواقع التواصل الاجتماعي للاعراب عن حزنهم وإدانتهم للهجوم. ووصفوا نيازي برجل الدين المعتدل، وأشاروا إلى أنه يعارض التطرف. مع ذلك، انتقده البعض لموافقته على مقتل سيدة على يد مثيري شغب، عقب ما تردد عن قيامها بحرق نسخة من القرآن عام 2015.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأدانت حركة طالبان الهجوم.