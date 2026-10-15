 التمسك بإعلان مكافحة معاداة السامية يمهد لاستئناف محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم في برلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التمسك بإعلان مكافحة معاداة السامية يمهد لاستئناف محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم في برلين

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 3:04 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 3:04 ص

 اتفقت أحزاب "اليسار" و"الخضر" و"الديمقراطي الاجتماعي"، مساء اليوم الأربعاء، على الإبقاء على إعلانها المشترك بشأن مكافحة معاداة السامية، مما يمهد لاستئناف المحادثات الرامية إلى تشكيل ائتلاف حكومي لولاية برلين.

وقال زعيم الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" في برلين، شتيفن كراخ، لمحطة "آر بي بي" المحلية، إن الأطراف توصلت إلى هذا الاتفاق.

وأكدت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إليف إرالب، اعتزام الحزب إدراج الإعلان المشترك ضمن اتفاق الائتلاف في حال تشكيل حكومة.

ومن المقرر استئناف المحادثات الاستكشافية، التي توقفت أمس الثلاثاء، قريبا.

وقالت إرالب "سنلتقي مجددا، اعتبارا من الغد، مع حزبي الخضر والديمقراطي الاجتماعي لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه مدينتنا الرائعة".

وأضافت إرالب "التقينا اليوم بممثلي حزبي الخضر والديمقراطي الاجتماعي وأجرينا حوارا جيدا وصريحا. واتفقنا على أنه تمت تسوية سوء التفاهم الذي كان قائما بيننا"، مشيرة إلى أن "قادة الأحزاب الثلاثة يدعمون اتفاق برلين".

وأوضح كراخ، لمحطة "آر بي بي"، أن المحادثات كانت قد توقفت بسبب وجود اختلافات بين الوثيقة المتعلقة بمعاداة السامية التي وقعها حزبه وتلك التي وقعها حزب اليسار.


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