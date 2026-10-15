برلين: المريض الثاني بنقص المناعة البشرية بصحة جيدة للغاية

قال توماس كاهلرت، الموظف في مستشفى شاريتيه في برلين منذ 38 عاما والمعروف باسم "المريض الثاني في برلين"، إنه "بصحة جيدة للغاية" اليوم الأربعاء خلال افتتاح مركز أبحاث علاج فيروس نقص المناعة البشرية الجديد التابع لشاريتيه "بي كيور". وهو واحد من 13 شخصًا في جميع أنحاء العالم تم علاجهم من فيروس نقص المناعة البشرية.

وتم اكتشاف إصابة كاهلرت، البالغ من العمر الآن 62 عاما، بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء فحص روتيني في عام 2009. وفي عام 2015، تم تشخيص إصابته بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم. وبسبب سرطان الدم، كانت هناك حاجة إلى زراعة خلايا جذعية بالإضافة إلى العلاج الكيميائي.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، قبل 11 عاما بالضبط، تلقى كاهلرت خلايا جذعية من متبرع سليم. ومنذ ذلك الحين، لم يتم اكتشاف فيروسات نقص المناعة البشرية ولا خلايا سرطانية، ويعتبر قد تم شفاؤه.

ويهاجم فيروس نقص المناعة البشرية خلايا الجهاز المناعي في الجسم في نقاط معينة، تُعرف باسم مستقبلات "سي سي ار 5" . ووفقا لشاريتيه، هناك حوالي 1% من الأشخاص المنحدرين من أصل أوروبي لديهم طفرة في مستقبلات "سي سي ار 5"، المعروفة باسم طفرة "دلتا-32". وتمنع هذه الطفرة الفيروس من دخول الخلايا، ويعتبر حاملوه محصنين بشكل طبيعي ضد فيروس نقص المناعة البشرية.

وفي حالة "مريض برلين" الأول، كان من الممكن العثور على متبرع بالخلايا الجذعية تتطابق خصائص أنسجته مع خصائص المتلقي، ويحمل الطفرة التي تمنح المناعة.