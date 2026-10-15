أمطار غزيرة تغرق إسطنبول وتتسبب في تعليق الدراسة

تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق في أنحاء مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، ما أدى إلى غمر الشوارع والأنفاق بالمياه، وتعطل مركبات، والإبلاغ عن انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن المياه غمرت الشوارع في العديد من الأحياء، بينما تسربت مياه الفيضانات إلى شقق بالطوابق الأرضية والأقبية في بعض المناطق.

وقال مكتب والي إسطنبول، في منشور على منصة إكس، إنه بحلول المساء تلقى أكثر من ألف بلاغ طارئ بشأن الفيضانات والانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار، من بين حوادث أخرى. وقرر والي إسطنبول داود جول تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس.

وحُظر استخدام المركبات ذات العجلتين اعتبارا من مساء الأربعاء. وذكر مكتب الوالي أنه جرى نشر نحو 8 آلاف من أفراد فرق الطوارئ، إلى جانب ألفي مركبة وآلية عمل.

وفي منطقة ساريير، صعد بعض ركاب حافلة إلى سطحها بعدما علقت وسط مياه الفيضانات. وأفادت وكالة الأناضول بأن مركبات أخرى علقت أيضا، بينما أظهرت مقاطع فيديو سيارات وحافلات عديدة تحاصرها المياه التي ارتفع منسوبها بشكل كبير.