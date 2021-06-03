 محافظة القاهرة: 16550 طن إجمالي مخلفات البلدية يوميا - بوابة الشروق
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محافظة القاهرة: 16550 طن إجمالي مخلفات البلدية يوميا

مقر محافظة القاهرة
مقر محافظة القاهرة
محمد عبد الناصر:
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 7:55 م
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين باعتبار أن الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية، لخدمة المواطنين بالقاهرة خاصة وأن العاصمة تخرج يوميًا حوالى 16550 طن مخلفات بلدية مشيرًا إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن وتأثير إيجابى في مستوى النظافة.

وأكد في بيان صحفي، على رفع كفاءة ومستوى النظافة بالعاصمة، إذ شهد تحسنًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، نتيجة للجهد الكبيرة لعمال هيئة النظافة القاهرة، وهو ما لمسه المواطنون بأنفسهم فى مناطق كثيرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.

وأشار خلال اجتماعه، اليوم الخميس، باللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات الهيئة لمناقشة المنظومة الجديدة للنظافة بالقاهرة، والتى تقوم بها هيئة النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بـ18 حى بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، التي تم توقيعها مع شركتى للخدمات البيئة وتدوير المخلفات.

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