 الجيش اللبناني: القبض على 5 متورطين بقتل وإصابة 6 عسكريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: القبض على 5 متورطين بقتل وإصابة 6 عسكريين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:32 م

أعلن الجيش اللبناني، القبض على 5 مطلوبين وضبط كمية من الأسلحة والحربية والذخائر الخاصة بها، وذلك بعدما داهمت وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الشراونة ببعلبك (شرقي لبنان) منازل مطلقي النار على دورية من الجيش، صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة عريف وإصابة خمسة بجروح.

وأكد الجيش اللبناني في بيان، اليوم، أنه بتاريخ اليوم وخلال مداهمة نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات الملقب بـ "أبو سلة" في منطقة الشراونة بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى استشهاد العريف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح.

وأضاف أنه على الفور تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، وداهمت منازل مطلقي النار، وألقت القبض على 5 مطلوبين، وضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.

وأوضح أنه تم تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

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