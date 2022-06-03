قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تمر بمرحلة جديدة من التطور"، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع أفريقيا.

وأضاف بوتين - خلال لقائه مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، في منتجع سوتشي بجنوب روسيا اليوم الجمعة - "أود أن أذكر أن بلدنا كان دائما إلى جانب أفريقيا، ودعمها في الحرب ضد الاستعمار، ونحن في مرحلة جديدة من التطور ونولي أهمية لعلاقاتنا مع البلدان الأفريقية"، لافتا إلى أن هذا أمر له نتيجة إيجابية على زيادة حجم معاملاتنا التجاري.

وأوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الإفريقية ارتفع بنسبة تجاوزت 34% في الأشهر الأولى من العام الجاري.

ومن جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء.

وقال سال خلال لقائه مع الرئيس الروسي بهذا الصدد "لقد زادت العقوبات المفروضة على روسيا الأوضاع سوءا، لأننا لم نعد لدينا القدرة على الحصول على الحبوب، وخاصة القمح الروسي، والأهم من ذلك، الأسمدة، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في القارة"، مؤكدا على ضرورة رفع الحبوب والأسمدة من العقوبات.