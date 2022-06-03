أمريكا تفرض عقوبات على أوليجارش روس وزاخاروفا وصديق بوتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من أوليجارش ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بينهم المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ومن بين المستهدفين أيضا صديق بوتين الممول، سرجي لافلوفتيش وشركة سمسرة في اليخوت العملاقة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن إجراءات تستهدف أيضا عددا كبيرا من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام.

جدير بالذكر أن وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية يستهدفون مجموعة كاملة من الأثرياء الروس القريبين من السلطة أو أفراد النخبة في موسكو.