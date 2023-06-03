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مسؤولون روس: قتيلان في منطقة حدودية مع أوكرانيا إثر قصف عنيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 3:53 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 3:53 ص

قال مسؤولون روس، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بعد قصف عنيف من الجانب الأوكراني.

وصرح حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، مساء الجمعة، بأن صواريخ ثقيلة أصابت منزلا في قرية قرب بلدة فالويكي الحدودية.

وكان من بين الجرحى طفلان، فيما وصف جلادكوف، الوضع في المنطقة بأنه غير آمن بسبب القصف المتكرر الذي شهدته في الأيام الأخيرة.

وجاءت تلك الأخبار بعد إعلان جلادكوف في وقت سابق، أن امرأتين لقيتا حتفهما في قصف في المنطقة ذاتها.

وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو الحدودية، التي فر منها الكثير من الناس، تضررت بشكل خاص من نيران المدفعية.

يشار إلى أن المنطقة تتعرض لقصف مكثف بشكل خاص منذ يوم الاثنين الماضي.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها قضت بالفعل على أكثر من 120 «إرهابيا ومخربا» من الجانب الأوكراني في المنطقة، فيما نفت أوكرانيا مسؤوليتها المباشرة عن الهجمات.

وتهاجم روسيا أوكرانيا من بيلجورود منذ أكثر من 15 شهرا.

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