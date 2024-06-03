هيئة الشراء الموحد: الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة في توطين الصناعات الطبية

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا»، كان لها أكبر الأثر في نجاح النسختين الأولى والثانية من المؤتمر.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، صباح الاثنين، أن رعاية الرئيس السيسي للنسخة الثالثة، ستمثل استمرارًا لهذا النجاح.

وأشار إلى أن «الرئيس السيسي كانت لديه رؤية ثاقبة في توطين الصناعات الطبية»، مستشهدًا بتكليفه بالشراء الموحد لجميع المستلزمات الطبية عام 2015.

ولفت إلى أن «هذا التكليف كان له أكبر الأثر في تأمين مصر ومساعدتها على مواجهة أزمة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكلات سلاسل الإمداد».

وأكمل: «بناء على توجيهات الرئيس أن يستفيد الأشقاء من الدول الإفريقية من تلك الخبرات، سيكون تركيز النسخة الحالية على تحديات توطين الصناعات الطبية في إفريقيا وكيفية التغلب عليها، وهو ما سيتم نقاشه في الجلسة الحوارية التي تضم كل الخبرات في مجال التصنيع الطبي».

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

ويعد المعرض والمؤتمر الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية.

ويعد مؤتمر «صحة إفريقيا»، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء؛ لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى إفريقيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض ممثلي القطاع الطبي والصحي كافة؛ ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.