وزير خارجية البحرين: نهج بلادنا خلال عضويتها في مجلس الأمن سيتركز على الحوار والتعايش

هنأ الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026-2027)، في الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفازت البحرين بعدد أصوات بلغت 186 صوتاً من بين 187 صوتاً بما نسبته 99.5 بالمائة من الأصوات.

وصرح الزياني أن هذا الإنجاز البارز، وبنسبة التصويت التي حصلت عليها البحرين في الاقتراع يعبر عن ثقة وتقدير دول العالم لبحرين وسياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء والتفاعل الإيجابي، كما أنه يُعد اعترافًا واضحًا بالتزام البحرين الثابت بقيم السلام والاستقرار والتعاون، إلى جانب عزمها على الإسهام الفاعل في صون السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن البحرين، في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم، ملتزمة بالعمل الجماعي مع جميع أعضاء المجلس، ومع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم التعددية، وترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال إن نهج البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن سيوجه القيم الأساسية التي تتبناها والمتمثلة في الحوار، والتعايش، والإحترام المتبادل، وبناء التوافق، إضافة إلى سعيها بأن تكون صوتًا للدبلوماسية، وجسرًا للتفاهم، ومدافعًا عن الحلول التي تعكس تطلعات الشعوب نحو مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن بلاده تدرك تمامًا جسامة المسؤولية التي تنطوي عليها عضوية مجلس الأمن، وسوف تشارك في أعمال المجلس بإخلاص وعزيمة صادقة للدفاع عن المبادئ التي تجمعها مع دول العالم.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى التعاون الوثيق والبنّاء مع جميع أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع خلال فترة العضوية، متوجها بالشكر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ثقتها بمنح البحرين هذه المسؤولية.

كما أعرب الوزير عن شكره وامتنانه للبعثة الدائمة لبلاده في نيويورك برئاسة السفير جمال الرويعي، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وجميع المسؤولين والمختصين في الوزارة وأعضاء البعثة على عملهم بروح فريق البحرين، مثنياً على جهودهم الملموسة والعمل الدبلوماسي المتميز الذي قاموا به من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المهمة.