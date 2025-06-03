أكثر من 500 مفقود جراء الفيضانات شمالي نيجيريا

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• مسؤول محلي قال إن جهود البحث والإنقاذ توقفت لعدم تأكد السلطات من وجود مفقودين على قيد الحياة

فُقد أكثر من 500 شخص جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في منطقة موكوا بولاية النيجر شمال نيجيريا.

وفي تصريح لإعلام محلي، قال موسى كيمبوكو نائب رئيس بلدية موكوا إن أكثر من 500 شخص فُقدوا جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في 29 مايو الماضي.

وأضاف كيمبوكو أن جهود البحث والإنقاذ توقفت لعدم تأكد السلطات من وجود مفقودين على قيد الحياة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية على منصة إكس، إنها "تُجري تقييما لمخاطر الصحة العامة في مواجهة الأوبئة المحتملة وغيرها من التهديدات الصحية، وتُجهّز الإمدادات والمعدات الطبية الطارئة لدعم الرعاية الصحية الأولية".

وأعلنت السلطات النيجيرية مؤخرا أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات التي ضربت موكوا يوم 29 مايو تجاوز 200 شخص.