نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشأن التصدي الفوري لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وفقًا لرصد منظومة المتغيرات المكانية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد تضمنت إزالة سور مبني بالطوب الأخضر اللبن على أرض زراعية بقرية العديسات قبلي بمساحة تقارب 200 متر مربع، إلى جانب إزالة سور تعدٍ بطول 50 مترًا على أرض مخصصة لمدافن المسلمين، مبني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.

كما تم إزالة سور آخر مبني بنفس الخامات بطول 20 مترًا تم تشييده بالمخالفة على حرم الطريق العام.

وأكد رئيس المركز أن الحملات مستمرة في جميع قرى ونجوع الطود للتعامل الحاسم مع كل أشكال التعديات، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، حماية للأراضي الزراعية، واستردادًا لحقوق الدولة، والحفاظ على الانضباط العمراني.