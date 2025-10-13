سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن إنجاز التأهل لكأس العالم 2026، لم يتحقق بسهولة، وذلك بعد الفوز على غينيا بيساو 1-0، مساء الأحد، في ختام مشواره بالتصفيات.

صرح إبراهيم حسن عبر قناة أون سبورت "عقيدتنا هي أن كل المباريات صعبة، ويجب الفوز بكل المباريات، للابتعاد أكثر عن منافسينا".

أضاف "منتخبات أفريقيا قوية جدا، غينيا بيساو يضم 27 لاعبا محترفا، الدنيا تغيرت كثيرا".

وأشار "أضعف المنتخبات لم نتأهل بسببهم لكأس العالم، لقد حدث ذلك كثيرا حتى عندما تأهلنا لكأس العالم 2026، خسرنا أمام تشاد في الدور التمهيدي".

واستطرد "لا يوجد شيء سهل، ولكن جعلنا الصعب سهلا، خضنا مشوارا طويلا، واجهنا خلاله صعوبات عديدة".

ولفت في ختام تصريحاته بهذا الشأن "في بعض الأحيان، بدأنا معسكرا بستة لاعبين فقط، لأن بعض الأندية رفضت إرسال لاعبيها".

وتأهل منتخب مصر لمونديال 2026 باعتلاء صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة بسجل خال من الهزائم مقابل 8 انتصارات وتعادلين، وسجل 20 هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه.

وخلف منتخب مصر جاءت بوركينا فاسو في المركز الثاني 21 نقطة، وسيراليون 15 نقطة وغينيا بيساو 10 نقاط، وإثيوبيا 9 نقاط، وجيبوتي نقطة واحدة.