توجيه الاتهام لإمام أوغلو بالتلاعب في الأصوات خلال مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري

ذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية أنه تم توجيه الاتهام إلى عمدة اسطنبول، المسجون، أكرم إمام أوغلو، و11 شخصا آخرين بالتلاعب في الأصوات خلال مؤتمر لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، في عام 2023.

وقد تصل العقوبات إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتنص لائحة الاتهام على أن المشتبه بهم عرضوا أموالا ووظائف في البلدية وترشيحات سياسية وبطاقات تموينية على المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزغور أوزيل كزعيم للحزب.

وشهد مؤتمر "حزب الشعب الجمهوري" تغييرا في القيادة بعد أشهر من خسارة زعيمه السابق، كمال كيليجدار أوغلو، أمام رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية يوم 30 يونيو الجاري.

وحال ألغت المحكمة نتائج المؤتمر، سوف يتم عزل الزعيم الحالي لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، وهو ما سوف يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب.