الجزائر ورواندا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت الجزائر ورواندا اليوم الثلاثاء، على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الثنائي، في مستهل زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي، إلى الجزائر.

وترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكاجامي، مراسم التوقيع التي اشتملت على اتفاقيات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والاتصال، والزراعة وتـربـيـة الماشية، والتعليم العالي وتطوير الابتكار، وخدمات النقل الجوي، والتعاون القضائي في المجال التجاري والمدني، إلى جانب اتفاق إعفاء مــن التأشيرة لحاملي جواز سفر دبلوماسي وجواز مهمة.

كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم في ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي، وترقية الاستثمار، والتكوين المهني، والمنتجات الصيدلية، والشرطة.

وتم إيضا توقيع على برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي للفترة 2026-2029.

كان الرئيس كاجامي، وصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي الرئيس عبد المجيد تبون، الذي خصه أيضا باستقبال رسمي بقصر المرادية الرئاسي.

وتحادث الرئيسان على انفراد قبل أن تتوسع المباحثات لتشمل وفدي البلدين.

والزيارة هي الثانية من نوعها لكاجامي، إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها في أبريل 2015، دامت 3 أيام. كما تأتي بعد شهر من زيارة رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موجانجا إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وفي وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيدا غير مسبوق.

ولم تستبعد مصادر دبلوماسية حضور الرئيس الرواندي المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده لكرة القدم بمضيفه المنتخب الجزائري المقررة الخميس المقبل بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر.