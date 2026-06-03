تصاعد الأعمال القتالية في حرب إيران وسط جمود المفاوضات

تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم الأربعاء، مع إعلان الجيش الأمريكي أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، ​في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت سقطا قبل الوصول ‌إلى الهدف أو تحطما في الجو، في حين فشلت عدة صواريخ باليستية موجهة نحو أهداف إقليمية، وأمكن اعتراض ثلاثة صواريخ متجهة إلى البحرين.



ومنذ بدء الصراع في أواخر فبراير شباط، شنت إيران هجمات متكررة على أهداف في منطقة الخليج حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية.

وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي أسقط أيضا طائرات إيرانية مسيرة كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية والقوات الأمريكية في الكويت، وشن غارات على جزيرة قشم بالقرب من مضيق ​هرمز عقب محاولات هجوم من جانب إيران.

وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن الحرس الثوري هاجم مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الموجود في البحرين، بالإضافة إلى قاعدة ​جوية وطائرات هليكوبتر في دولة إقليمية لم تحددها، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، ردا على ما وصفه الحرس الثوري بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات ⁠جنوب جزيرة قشم.



وقالت القيادة المركزية إن جميع الهجمات باءت بالفشل وإن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة لصد "العدوان الإيراني غير المبرر".

وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية الأخيرة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر ​من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران، مع استمرار الصراع في حالة جمود في ظل وقف إطلاق نار هش وإغلاق ​مضيق هرمز إلى حد بعيد أمام حركة الملاحة البحرية.

وقالت إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنهما توصلتا إلى اتفاق مبدئي مؤقت لوقف الحرب. لكن الجانبين لم يوقعا عليه بعد.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات لم تتوقف.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "المحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم واحد واليوم".



* مناقشات ​حول البرنامج النووي

ومنذ منتصف مارس آذار، قال ترامب مرارا إنه قريب من التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء القتال والسماح للمفاوضين بمعالجة القضايا الشائكة، ومنها مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب إن منع ​إيران من الحصول على أسلحة نووية هو أولويته القصوى. وتنفي إيران أنها تعمل على تطوير قنبلة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وتسعى طهران إلى الحصول على إيرادات نفطية بمليارات الدولارات وإعفاءات على ‌صادرات النفط ⁠الخام ورفع الحصار الأمريكي على موانئها واستمرار نفوذها على المضيق، الذي كان يمر عبره خمس حركة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت سفينة حددتها باسم (بانايا) بصواريخ ردا على ما وصفته بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري قوله "زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمشرعين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن توافق على رفع العقوبات إلا إذا وافقت إيران على التخلي عن أنشطتها النووية.

وأعلن روبيو أن "الحرب انتهت" خلال ​سجال حاد مع السناتور الديمقراطي كوري بوكر من ​نيوجيرزي، الذي عارضه الرأي.

* إسرائيل تواصل قصف ⁠لبنان

أودت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير شباط بحياة الآلاف، لا سيما في إيران ولبنان، وتسببت كذلك في أزمة اقتصادية عالمية من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

وأدت أيضا إلى اندلاع أحدث جولات الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، إذ قامت إسرائيل بأعمق توغل لها في لبنان ​منذ 25 عاما.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن إسرائيل وواصلت أمس الثلاثاء غاراتها على سلسلة من البلدات في جنوب لبنان، على الرغم من ​وقف إطلاق النار الجزئي الذي ⁠أُعلن عنه يوم الاثنين بوساطة أمريكية.

ولم ينجح الإعلان في طمأنة العديد من اللبنانيين، الذين نزح 1.2 مليون منهم، وأبقت طائرة إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت السكان في حالة توتر أمس.

وقالت فاتن الشهيم التي نزحت من منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مخيم للنازحين يوم الاثنين بعد أسبوعين فقط من عودتها إليه "كل ما نرجع على بيوتنا، نرجع نبعت تحذير لحتى نرجع نتهجر".

وفي البحر، قالت أكبر مجموعة ⁠شحن في العالم (إم.إس.سي) أمس ​إن إحدى سفنها أصيبت بقذيفتين في أثناء وجودها في ميناء أم قصر العراقي في اليوم السابق.

وقال الحرس الثوري ​الإيراني إنه نفذ الهجوم ردا على هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في خليج عمان.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن الأثر الواسع النطاق للأزمة، إذ قالت إن ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل سلاسل الإمداد يعوقان وصول المساعدات المنقذة للحياة ​إلى غزة ولبنان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي والصومال وجنوب السودان ونيجيريا وأماكن أخرى.