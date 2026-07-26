العراق يصدق على تفعيل الإتفاق الأطاري العراقي التركي بشأن المياه

قررت الحكومة العراقية مساء السبت تفعيل الإتفاق الأطاري العراقي التركي بشأن المياه ودخول آلية تمويل المشاريع الخاصة بهذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن هذا القرار يأتي "في إطار تنظيم العلاقات الخارجية بين البلدين".
وكانت الحكومة العراقية السابقة قد وقعت أواخر العام الماضي إتفاقية المياه مع تركيا لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين في مياه نهري دجلة والفرات.
ويعتزم رئيس الحكومة علي فالح الزيدي زيارة أنقرة يوم الثلاثاء المقبل على رأس وفد وزاري كبير بهدف التوقيع على سلسلة اتفاقيات لتنظيم مشاريع الطاقة الكهربائية وتصدير النفط والمياه والمبادلات التجارية.