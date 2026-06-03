يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، واحدة من أهم الفترات في مسيرته الكروية بعدما نجح في لفت الأنظار داخل النادي الكتالوني والمنتخب المصري، ليحجز مكانه ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026، بدعم خاص من قائد المنتخب محمد صلاح.

وشهدت الأشهر الماضية تطورات كبيرة في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، إذ تابع من بعيد المفاوضات التي جرت بين الأهلي المصري وبرشلونة بعد تألقه اللافت في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وهو ما أقنع كشافي النادي الإسباني بضمه.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إنه كان من المقرر في البداية أن ينضم حمزة إلى فريق برشلونة أتلتيك، قبل أن يبدأ مشواره مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني، حيث قدم مستويات جيدة نالت إعجاب المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، الذي قرر استدعاءه للمشاركة في كأس العالم.

وكشفت التقارير أن محمد صلاح لعب دورًا مهمًا في مساعدة اللاعب الشاب خلال الأيام الأولى من معسكر المنتخب، حيث حرص نجم مصر الأول على دعمه واحتضانه داخل المجموعة.

وعرض صلاح على حمزة عبد الكريم مشاركة الغرفة معه طوال فترة كأس العالم، كما قدم له قميصًا خاصًا كهدية ترحيبية، في لفتة تؤكد اهتمام قائد المنتخب بمساندة المواهب الصاعدة.

وسيصبح لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر يشارك في نهائيات كأس العالم، وهو إنجاز استثنائي في بداية مسيرته الاحترافية.

والمثير أن حمزة وشقيقه يوسف، الذي سبق له ممارسة كرة القدم في كتالونيا، كانا من مشجعي برشلونة والأهلي منذ الطفولة، وتوجد صور قديمة توثق ذلك.

والمفارقة أن حمزة لم يكن يمتلك يومًا قميص محمد صلاح، بل كان يحتفظ بقميص عمر مرموش، الذي أصبح الآن زميله في المنتخب الوطني.

وجاء استدعاء حمزة عبد الكريم إلى المنتخب الأول في ظل محدودية الخيارات المتاحة في مركز رأس الحربة، خاصة أن عمر مرموش يلعب أساسًا كجناح ويتم توظيفه أحيانًا كمهاجم.

ورغم أن مكالمة حسام حسن فاجأته، فإن اللاعب كان يشعر بإمكانية حصوله على الفرصة.

وقد خاض بالفعل أولى دقائق اللعب بقميص المنتخب الأول خلال المباراة الودية أمام روسيا، ويستعد الآن للمشاركة في كأس العالم حيث ستواجه مصر منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في دور المجموعات.

وفي الوقت نفسه، يظل مستقبل حمزة مع برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح، إذ لا يزال النادي مطالبًا بتفعيل بند الشراء النهائي من الأهلي. وتشير التقارير إلى أن إدارة برشلونة حسمت موقفها بالفعل وتعتزم دفع القيمة المتفق عليها، والتي تقترب من مليوني يورو.

كما يخطط النادي الكتالوني لمنح اللاعب فرصة المشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول، وذلك بحسب المدة التي سيستمر فيها منتخب مصر داخل منافسات كأس العالم.

وتؤكد المصادر أن حمزة تأقلم سريعًا مع الحياة في برشلونة، حيث يتميز بشخصية هادئة ومتواضعة، كما يحظى بإشادة كبيرة داخل النادي بسبب رغبته المستمرة في التعلم والتطور.